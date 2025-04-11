Развитие события по войне в Украине и вокруг нее ускоряется.



Связано это с тем, что Трамп, судя по всему, не оставил намерения завершить войну к концу апреля-начале мая. В марте, путем жесткого давления, он добился от украинских властей согласия на перемирие. Теперь ждет того же от России. Он, а также госсекретарь Рубио, уже высказывали недовольство тем, что Москва тянет с ответом, а также отдельными заявлениями Путина. Рубио сказал, что Америка будет ждать от Москвы ответа на предложение о перемирии "не месяцы, а недели". И, если ответ будет отрицательным, то могут ужесточиться санкции.



О вторичных санкциях против российской нефти, если Кремль не согласится на прекращения огня, говорил и Трамп. А сегодня СМИ сообщили, что Белый дом намерен ввести санкции, если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня в Украине.



О том, что согласие РФ является ключевым моментом с точки зрения отношений США и России заявила вчера представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.

Она напомнила слова президента США Дональда Трамп о том, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня.

"Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", - сказала Тэмми Брюс, добавив, что Вашингтон не хочет, чтоб мирное урегулирование растянулось на полгода или год.



Сегодня в Россию прилетел спецпредставитель Трампа Уиткофф. Возможно, он встретится с Путиным. Не исключено, что это будет одна из последних попыток прийти к неким договоренностям.

В то же время и в отношениях Вашингтона и Киева далеко не все просто. Связано это с давлением США по поводу ресурсной сделки. Трамп уже пригрозил Зеленскому большими проблемами, если тот не согласится ее подписать. Причем подписания американцы также ждут в ближайшие недели.



То есть, ход событий по войне и переговорам, похоже, движется к определенной развязке. Либо в ближайшие недели (до конца апреля-начала мая) будет заключено перемирие и подписана ресурсная сделка. Либо Трамп может резко ужесточить позицию в отношении РФ или Украины (в зависимости от того, кто в большей степени не оправдает его ожиданий), а, возможно, и в отношении обеих стран сразу.



В случае срыва перемирия, США, с большой долей вероятности, поставят на паузу и переговорный процесс с РФ. Какие меры они после этого предпримут в отношении Москвы – вопрос пока открытый. Однако, скорее всего, напряжение в российско-американских отношениях усилится. Вплоть до возможности масштабной эскалации с новым витком ядерных угроз со стороны РФ, если меры Вашингтона окажутся болезненными для России.



Какая диспозиция сторон на сейчас и от чего зависит развязка?



1. Украинские власти хоть и дали согласие на прекращение огня, однако, как мы уже писали, сделала это, во-первых, из-за давления Штатов, которые поставили это условием возобновления военной помощи, а во-вторых, исходя из уверенности в том, что Путин не согласится. И, в ответ, Трамп его за это как-то жестко накажет – санкциями или увеличением поставок оружия Киеву. На это же надеется и западная "партия войны", которая рассматривает нынешнюю войну как ловушку для России и не хочет дать ей из нее выскочить.

2. Главным риском для украинской власти является история со сделкой по недрам, последняя редакция которой выписана американцами на очень жестких условиях, которые Зеленский подписывать пока не хочет. Если прийти к компромиссам по сделке не удастся и Киев откажется ее подписать, то последствия могут быть далеко идущими. Министр финансов США Бессент уже сказал, что заключение сделки является частью плана Трампа по завершению войны в Украине, что прозвучало как намек – "не будете подписывать, Америка умывает руки и дальше воюйте сами без нашей помощи". Безусловно, это может быть элементом запугивания, и, возможно, полного разрыва отношений США и Украины не будет, даже если сделку не подпишут, но, очевидно, без неприятных для Зеленского последствий это не останется.

3. Путин выставил условием своего согласия на перемирие прекращение поставок оружия и мобилизации в Украине. Также есть отдельный перечень условий по поводу прекращения огня на море в виде снятия санкций с российского сельхозэкспорта (включая как европейские, так и американские санкции). Кроме того, время от времени Москва продолжает заявлять о "нелигитимности" Зеленского, давая как бы понять, что условием достижением мира является его уход с поста президента.

4. Относительно реакции США на условия РФ есть разные версии. По одной из них американцы вообще не намерены выполнять никаких предварительных условий Москвы, требуя для начала согласия на прекращение огня, а "потом поговорим об остальном". Вторая версия – прямо противоположна. И заключается в том, что Вашингтон с Москвой уже обо всем договорились и все условия согласовали (в том числе и те, которые публично не озвучивались), а ныне просто идет игра Трампа на публику, чтоб показать, как он добивается "мира через силу". Третья версия – срединная. Она исходит из того, что американцы не хотят выполнять все условия Путина, но готовы выполнить некоторые из них. Например, снять часть санкций, которые наложили на РФ США, а также отказаться от приема Украины в НАТО. Судя по сигналам из Вашингтона, последняя версия наиболее реалистичная. По крайней мере, по НАТО сам Трамп неоднократно заявлял, что Украина туда не вступит. Да и по санкциям, Белый дом давал понять, что может пойти на смягчение.

5. Итого: ход событий в ближайшие недели будет определяться двумя факторами. Первое – подписание/не подписание сделки по недрам. Второе – достигнут или нет США и Россия договоренностей, которые откроют дорогу к согласию Кремля на перемирие. Последний момент ключевой. Что может повлиять на позицию Путина в этом вопросе? Санкции и прочие угрозы со стороны США и ранее оказывали небольшое воздействие. А сейчас, после того, как Трамп уже всему миру объявил торговую войну, а потом резко сдал назад, вес его угроз уже в значительной степени девальвировался. Да и вторичные санкции на покупателей нефти, которыми угрожает России Вашингтон, тот же Китай, после введения Америкой 145% пошлин на товары из КНР, вряд ли уже будет соблюдать. Падение цен на нефть для российской экономики будет болезненно, но по способности продолжать войну ударит далеко не сразу. Запас прочности есть. Безусловно, все эти моменты на позицию Кремля так или иначе будут влиять, но не в первую очередь. Более существенное влияние окажет готовность Трампа выполнить хотя бы часть условий РФ. Это может стать серьезным аргументом для согласия Москвы на перемирие.

Но главное, что будет определять позицию Путина, это ответ на три ключевых вопроса.



Первый – насколько для него обозначенные им публично условия завершения войны (включая передачу всех четырех областей, изменения во внутренней политике Украины, признание российского статуса захваченных территорий и т.д.) являются принципиально важными, а не просто стартовой позицией для переговоров.



Второй – видит ли Путин возможность достижения этих целей военным путем без сверхусилий в виде мобилизации, полного перевода экономики на военные рельсы, затягивания поясов населению, использования ядерного оружия.



Третий – если не видит, то готов ли Путин на такие сверхусилия.



Если ответ "да" - то на компромиссы Кремль вряд ли будет идти. И тут уже весь вопрос в том, насколько его оценка возможностей РФ окажется верной, а не такой же, как и в феврале 2022 года.



Если ответ "нет" - значит на тех или иных условиях Путин войну закончить готов, оставив за собой уже захваченные территории плюс еще получив что-то от Трампа (отказ от принятия в НАТО Украины, отмена санкций).



Примечательно при этом, что те же силы, связанные с "партией войны" на Западе, которые накануне полномасштабного вторжения, говорили о том, что Путин его готовит (хотя тогда в это мало кто верил), теперь в один голос говорят, что Путин на прекращение огня не согласится. 24 февраля 2022 года Кремль полностью оправдал их ожидания. Оправдает ли на этот раз – увидим в ближайшие недели.