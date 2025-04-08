США вывозят сотрудников и военное оборудование из логистического хаба в польской Ясенке. Оттуда направлялась западная военная помощь Украине.

Об этом сообщает американское командование в Европе и Африке.

Как сказано в сообщении, координацию работы хаба оставляют за Польшей и НАТО.

"Важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена под руководством Польши и НАТО при поддержке оптимизированного военного присутствия США. Польша и ее союзники будут поддерживать надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критического объекта", - говорится в публикации.

Командование отмечает, что персонал и техника США переедут в "другие места" Польши.

Этот переезд планировали несколько месяцев для "оптимизации военных операций США".

Специалисты Соединенных Штатов присутствовали в Ясенке с начала полномасштабной войны в Украине.

Сегодня издание NBC сообщало, что высокопоставленные должностные лица Министерства обороны США рассматривают перспективу вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает обеспокоенность в некоторых странах, где считают, что вывод войск придаст смелости президенту России Владимиру Путину.

Между тем Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила рекордный оборонный бюджет США в размере около триллиона долларов.