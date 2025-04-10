Европа не сможет заменить помощь США "ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе". Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere della sera.

"Мы видим, что европейцы вооружаются с такой скоростью, которая еще недавно была немыслима. Мы, однако, вооружаемся сами. Наша военная промышленность сегодня находится на переднем крае", - заявил он.

Также Ермак назвал "полной чушью" информацию The Economist о том, что ОП готовится к выборам уже летом.

"Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только потом мы сможем голосовать", - заявил руководитель.

Комментируя недавнюю новость с пленением двух китайцев на Донбассе Ермак заявил, что на стороне РФ воюют "десятки" граждан Китая.

"Их десятки и десятки на разных участках фронта. Не знаю, сколько их, но очень много. Это серьезное, масштабное дело, которое мы расследуем", - заявил глава ОП.

На замечание журналиста о том, что за Украину тоже воюют многие иностранные граждане, в частности, европейцы, он возразил.

"Нет (это не то же самое - Ред.), потому что Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Наши добровольцы приезжают из стран, которые поддерживают нас, как и вы. Пекин должен нам разъяснить это", - заявил Ермак.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также заявлял, что в Украине не проводят никакой организационной подготовки к выборам, а законодательство о выборах после завершения войны нужно будет изменить.