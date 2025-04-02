В Украине не проводят никакой организационной подготовки к выборам. А законодательство о выборах после завершения войны нужно будет изменить.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

"Первая — это 3-6 месяцев, скорее 6 месяцев с учетом всего, подготовка к выборам. То есть организация процесса. А параллельно с тем будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как таковое", - сказал Подоляк.

Он добавил, что до момента прекращения огня, до момента даже временного перемирия никто не будет отменять военное положение.

"Никто не будет, скажем так, подвергать людей опасности. То есть ломать конституционные положения ради того, что почему-то там Россия хочет каких-то выборов, Россия для нас с вами абсолютно уже окончательно не является субъектом, который может влиять на внутреннюю политику нашу", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине написал, что в стране идет серьезная подготовка к баллотированию Владимира Зеленского на второй срок.

Однако в Офисе президента опровергли опубликованную изданием информацию.

Подробно о том, готовятся ли власти к выборам в Украине, мы анализировали в отдельном материале.