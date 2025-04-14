Война закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, у Путина нет сил, чтобы захватить всю Украину, а у Украины нет сил, чтобы освободить все свои территории.

"Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными - и трёхсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придём к дипломатическому решению этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А нам не хватает сил, чтобы деоккупировать всё. И это на сегодня понятная ситуация", - заявил Зеленский.

Он считает, что РФ будет давить через США и "некоторых партнеров" на Украину для признания захваченных территорий российскими, но Украина этого не сделает, а будет рассчитывать на возврат территорий "в конечном итоге в будущем".

"Мы вернём. Когда и как - я сегодня сказать не могу", - сказал президент.

Также Зеленский в интервью заявил, что считает "неправильным, что Америка пытается остаться нейтральной".

Напомним, президент США Трамп заявил, что переговоры по войне Украине, возможно, идут успешно, но "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться".