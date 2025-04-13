Министерство иностранных дел Украины опровергло встречу с представителями России в Турции, которую анонсировали на 15-16 апреля турецкие СМИ.

Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам главы украинской дипломатии, эти "заявления не соответствуют действительности, встреча не планируется".

Ранее в МИД заявили, что Киев выработал позицию по сделке о недрах и формирует группу для переговоров в Вашингтоне.

В Украине идёт 1145-й день вооружённого конфликта. Последние новости с главными событиями 13 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне российские войска продвинулись на участке фронта между Покровском и Торецком, сообщает Deep State. Неприятель также приблизился к деревне Котляровке, что у границ Днепропетровской области. Офицер ВСУ с позывным Алекс сообщает, что в Константиновку со стороны Торецка уже залетают российские дроны.

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