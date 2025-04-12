Социальная сеть Х скрыла от своих пользователей картинку, которую запостило Министерство иностранных дел(МИД) Украины об убитых украинских детях.

Об этом написал спикер МИД Украины Георгий Тихий на своей странице в соцсети Х.

По его словам, платформа пометила фото как "шокирующий контент".

Тихий проиллюстрировал свой пост скриншотом, на котором можно заметить, как Х скрыла информацию, запощенную ведомством. При этом отмечается, что сообщение содержало исключительно статистические данные, в том числе информацию о по меньшей мере 616 погибших и 1869 раненых украинских детях с начала полномасштабного вторжения.

МИД возмутился и назвал это замалчиванием российских военных преступлений.

"Серьезно, X? С тех пор количество украинских детей, убитых Россией, считается "шокирующим контентом"? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это - замалчивание военных преступлений России", - написал Тихий.

Также он назвал такие действия позорными и подчеркнул, что решение должно быть отменено.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивила" позиция посольства США в Украине по поводу ракетного удара по Кривому Рогу.

Через несколько дней он снова поднял эту тему, отметив, что одних лишь "осуждений мало", а потому необходимо предпринимать реальные действия.