Следующие переговоры Украины и России пройдут 15-16 апреля в турецкой Анкаре. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

На встрече будут обсуждаться вопросы безопасности судоходства в Черном море.

Судя по всему, это не будет украино-российская встреча.

Как пишут турецкие СМИ, Минобороны Турции проведет 15-16 апреля встречу по вопросам безопасности в Черном море. Встреча пройдет в свете возможного прекращения огня между Украиной и РФ. В ней примут участие военные представители иностранных государств.

То есть, пока неизвестно будут ли там вообще представители Украины и России.

Напомним, в ходе недавних встреч в Саудовской Аравии при посредничестве американцев обсуждалась тема прекращения огня на Черном море. Россия дала на это согласие, однако только при условии, что США и ЕС снимут санкции с российского экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Затем президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть российские запросы по снятию санкций ради прекращения огня в Черном море.