"Всё идёт очень хорошо". В Кремле оценили развитие диалога с Вашингтоном
Российское правительство положительно оценивает дипломатические контакты с американскими представителями, идущие уже несколько недель.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Всё идёт очень хорошо", – заявил Песков, отвечая на вопрос, как развивается российско-американский диалог.
По словам Пескова, контакты ведутся на нескольких уровнях, в том числе по линии министерств иностранных дел, спецслужб и посланника главы РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева.
"Но, конечно, невозможно ожидать мгновенных результатов после того ущерба, которые нанесли двусторонним отношениям действия Байдена", – сказал Песков.
Отвечая на вопрос, приближается ли встреча Путина и президента США Дональда Трампа, Песков заявил, что она состоится, но подготовка к этой встрече "требует больше работы, требует больше времени".
Напомним, на днях Путин четыре часа обсуждал со спецпредставителем Трампа Уиткоффом мирное урегулирование в Украине на закрытой встрече.
Ранее Дональд Трамп прокомментировал переговоры по Украине.
"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь", – заявил американский лидер.
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