Российское правительство положительно оценивает дипломатические контакты с американскими представителями, идущие уже несколько недель.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Всё идёт очень хорошо", – заявил Песков, отвечая на вопрос, как развивается российско-американский диалог.

По словам Пескова, контакты ведутся на нескольких уровнях, в том числе по линии министерств иностранных дел, спецслужб и посланника главы РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева.

"Но, конечно, невозможно ожидать мгновенных результатов после того ущерба, которые нанесли двусторонним отношениям действия Байдена", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, приближается ли встреча Путина и президента США Дональда Трампа, Песков заявил, что она состоится, но подготовка к этой встрече "требует больше работы, требует больше времени".

Напомним, на днях Путин четыре часа обсуждал со спецпредставителем Трампа Уиткоффом мирное урегулирование в Украине на закрытой встрече.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал переговоры по Украине.

"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь", – заявил американский лидер.

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