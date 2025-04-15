С Россией близится сделка о мире в Украине, поскольку Вашингтон и Москва "пришли к пониманию".

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф по итогам своей встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

На вопрос журналиста "назревает ли какая-то сделка" с Россией, Уиткофф ответил утвердительно.

"Да, я действительно так думаю. Это была уже третья моя встреча с Путиным. Последняя длилась почти пять часов. В комнате с ним были два его ключевых советника - Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Это была содержательная встреча. И к её завершению мы, наконец-то, пришли к пониманию. Запрос Путина - достичь постоянного мира. Так что это уже не просто прекращение огня. Мы получили на это ответ", - заявил представитель Трампа.

По его словам, "эта мирная сделка касается так называемых пяти территорий (вероятно речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, об аннексии которых объявила РФ - Ред.), но на самом деле это намного больше. Речь идёт о протоколах безопасности, о НАТО, о пятой статье НАТО. Очень много деталей".

"Мне кажется, мы на пороге чего-то очень важного для всего мира. Более того, я верю, что существует возможность переформатировать российско-американские отношения через привлекательные коммерческие возможности, которые, по моему мнению, способны обеспечить реальную стабильность в регионе. Партнёрство создаёт стабильность", - сказал Уиткофф.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения об урегулировании в Украине.

Ранее в Кремле заявили, что российское правительство положительно оценивает дипломатические контакты с американскими представителями, идущие уже несколько недель. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, контакты ведутся на нескольких уровнях, в том числе по линии министерств иностранных дел, спецслужб и посланника главы РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева.