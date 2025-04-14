Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения об урегулировании в Украине.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским изданиям.

"Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются", - сказал министр.

Напомним, накануне в Кремле заявили, что российское правительство положительно оценивает дипломатические контакты с американскими представителями, идущие уже несколько недель. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, контакты ведутся на нескольких уровнях, в том числе по линии министерств иностранных дел, спецслужб и посланника главы РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева.

Ранее сообщалось, что Путин четыре часа обсуждал со спецпредставителем Трампа Уиткоффом мирное урегулирование в Украине на закрытой встрече. Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными.

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