США открыты для признания Крыма российским в сделке по Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По версии издания, такой шаг свидетельствует о "стремлении президента США Дональда Трампа добиться соглашения о прекращении огня".

Колумнист Washington Post Давид Игнатиус со ссылкой на источники утверждает, что

в четверг на переговорах в Париже спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф представил украинской делегации и европейским лидерам "переговорную рамку, которая появилась после его встречи с лидером РФ Владимиром Путиным".

Источники сообщили Игнатиусу, что предложения Путина "включают в себя так много уступок Москве по вопросам безопасности, что украинские и европейские чиновники отказались их обсуждать".

Отметим, что накануне государственный секретарь США Марко Рубио вместе с Трампом заявили, что Штаты могут выйти из переговорного процесса, если воюющие стороны не продемонстрируют готовность к мирному урегулированию. Мы уже писали, что это выглядит, в большей степени, угрозой Украине и Европе.

При этом представитель Госдепа Тэмми Брюс вчера также заявила, что "европейским партнерам важно понимать, что Вашингтон не будет проводить "встречи по поводу встреч" по Украине".

Собеседник издания Axios, близкий к украинскому правительству, высказал мнение, что заявления Рубио о выходе из переговорного процесса имеют цель оказать давление на Украину. Источник обеспокоен тем, что выход США из переговоров может привести к полной и безоговорочной приостановке военной помощи США Украине.

Напомним, накануне в Bloomberg писали, что предложения Трампа, которые были озвучены европейцам и украинской делегации в Париже включают в себя полное прекращение огня по линии фронта, оставление за Россией уже захваченных ею территорий, частичное снятие санкций с РФ и отказ НАТО от принятия в члены Альянса Украины.