Контролируемые сейчас Россией территории Украины останутся за Москвой, говорится в предложениях США о завершении войны, которые были представлены украинской делегации и европейским лидерам в Париже.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Кроме того, документ подразумевает отказ от обсуждений членства Украины в НАТО и включает ослабление санкций против РФ в случае прекращения огня.

"Предложение фактически заморозит войну, а украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы, заявили источники. Стремления Киева вступить в НАТО также будут сняты с повестки дня. Источники отказались предоставить дополнительную информацию, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений", - сказано в публикации.

Американские представители в Париже заявили, что хотят добиться полного прекращения огня в Украине в течение нескольких недель, пишет Bloomberg.

При этом европейские чиновники говорят, что переговоры не будут иметь смысла, если Кремль не согласится прекратить боевые действия, и что большое значение имеет предоставление Украине гарантий безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности не являются "незаконным желанием" со стороны Украины, но переговорщики до сих пор не дошли до такого уровня конкретики.

Ранее мы подводили итоги вчерашних переговоров сторон в Париже.

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