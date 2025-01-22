Киев решил декоммунизировать полуостров

Кабмин переименовал 22 географических объекта в Крыму, который находится под контролем РФ. Большинству из них возвращены крымскотатарские названия, существовавшие до 1944 года.

Об этом сообщает представительство президента в АРК.

"Представительство совместно с Украинским институтом национальной памяти и Меджлисом крымскотатарского народа активно приобщалось к работе над проектом постановления путем участия в рабочих консультациях с привлечением заинтересованных сторон, согласованием перечня объектов по которым предлагалось переименование в соответствие требованиям законодательства и проведением дополнительных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Полный список переименований в Крыму:

  • Урочище Авроровка на урочище Башбек;
  • Балка Артемовка на балку Тока;
  • Урочище Багратионово на урочище Конрат;
  • Реку Воронцовка на реку Кучук-Чатырлик;
  • Железнодорожная станция Кировское на железнодорожную станцию ​​Ислям-Терек;
  • Красногвардейский канал на Курманский канал, его Красногвардейское ответвление на Курманское ответвление;
  • Железнодорожная станция Краснопартизанск на железнодорожную станцию ​​Борангар;
  • Железнодорожная станция Красноперекопск на железнодорожную станцию ​​Яны Капу;
  • Железнодорожная станция Краснофолотское на железнодорожную станцию ​​Ички;
  • Урочище Краснофлотское на урочище Кайнаш;
  • Кутузовский фонтан по источнику Сюнгу-Су;
  • Урочище Лазо на урочище Кирмачи;
  • Урочище Ломоносово на урочище Бай-Когенли;
  • Урочище Передовое на урочище Туп-Тархан;
  • Урочище Полюшкино на урочище Бурчи;
  • Балку Полюшкина на балку Бурчи;
  • Урочище Правдино на урочище Ак-Таш;
  • Урочище Пятилетка на урочище Копейка;
  • Суворовский дуб на Дуб "Четыре брата";
  • Красный камень на Кызыл-Таш;
  • Урочище Чкалово на урочище Биюк-Карджав.

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