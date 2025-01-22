Кабмин переименовал 22 географических объекта в Крыму. Им вернули крымскотатарские названия
Кабмин переименовал 22 географических объекта в Крыму, который находится под контролем РФ. Большинству из них возвращены крымскотатарские названия, существовавшие до 1944 года.
Об этом сообщает представительство президента в АРК.
"Представительство совместно с Украинским институтом национальной памяти и Меджлисом крымскотатарского народа активно приобщалось к работе над проектом постановления путем участия в рабочих консультациях с привлечением заинтересованных сторон, согласованием перечня объектов по которым предлагалось переименование в соответствие требованиям законодательства и проведением дополнительных коммуникаций", - говорится в сообщении.
Полный список переименований в Крыму:
- Урочище Авроровка на урочище Башбек;
- Балка Артемовка на балку Тока;
- Урочище Багратионово на урочище Конрат;
- Реку Воронцовка на реку Кучук-Чатырлик;
- Железнодорожная станция Кировское на железнодорожную станцию Ислям-Терек;
- Красногвардейский канал на Курманский канал, его Красногвардейское ответвление на Курманское ответвление;
- Железнодорожная станция Краснопартизанск на железнодорожную станцию Борангар;
- Железнодорожная станция Красноперекопск на железнодорожную станцию Яны Капу;
- Железнодорожная станция Краснофолотское на железнодорожную станцию Ички;
- Урочище Краснофлотское на урочище Кайнаш;
- Кутузовский фонтан по источнику Сюнгу-Су;
- Урочище Лазо на урочище Кирмачи;
- Урочище Ломоносово на урочище Бай-Когенли;
- Урочище Передовое на урочище Туп-Тархан;
- Урочище Полюшкино на урочище Бурчи;
- Балку Полюшкина на балку Бурчи;
- Урочище Правдино на урочище Ак-Таш;
- Урочище Пятилетка на урочище Копейка;
- Суворовский дуб на Дуб "Четыре брата";
- Красный камень на Кызыл-Таш;
- Урочище Чкалово на урочище Биюк-Карджав.
Ранее Верховная Рада переименовала города Южноукраинск и Южное.