Кабмин переименовал 22 географических объекта в Крыму, который находится под контролем РФ. Большинству из них возвращены крымскотатарские названия, существовавшие до 1944 года.

Об этом сообщает представительство президента в АРК.

"Представительство совместно с Украинским институтом национальной памяти и Меджлисом крымскотатарского народа активно приобщалось к работе над проектом постановления путем участия в рабочих консультациях с привлечением заинтересованных сторон, согласованием перечня объектов по которым предлагалось переименование в соответствие требованиям законодательства и проведением дополнительных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Полный список переименований в Крыму:

Урочище Авроровка на урочище Башбек;

Балка Артемовка на балку Тока;

Урочище Багратионово на урочище Конрат;

Реку Воронцовка на реку Кучук-Чатырлик;

Железнодорожная станция Кировское на железнодорожную станцию ​​Ислям-Терек;

Красногвардейский канал на Курманский канал, его Красногвардейское ответвление на Курманское ответвление;

Железнодорожная станция Краснопартизанск на железнодорожную станцию ​​Борангар;

Железнодорожная станция Красноперекопск на железнодорожную станцию ​​Яны Капу;

Железнодорожная станция Краснофолотское на железнодорожную станцию ​​Ички;

Урочище Краснофлотское на урочище Кайнаш;

Кутузовский фонтан по источнику Сюнгу-Су;

Урочище Лазо на урочище Кирмачи;

Урочище Ломоносово на урочище Бай-Когенли;

Урочище Передовое на урочище Туп-Тархан;

Урочище Полюшкино на урочище Бурчи;

Балку Полюшкина на балку Бурчи;

Урочище Правдино на урочище Ак-Таш;

Урочище Пятилетка на урочище Копейка;

Суворовский дуб на Дуб "Четыре брата";

Красный камень на Кызыл-Таш;

Урочище Чкалово на урочище Биюк-Карджав.

Ранее Верховная Рада переименовала города Южноукраинск и Южное.

А в Одессе прошел пикет против сноса памятника Высоцкому.