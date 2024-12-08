В Павлограде Днепропетровской области демонтировали танк ИС-2 "Иосиф Сталин", что стоял на постаменте при въезде в город.

Видео соответствующих работ опубликовали местные телеграм-каналы.

Эта бронемашина была памятником в том числе уроженцу Павлограда – военному конструктору Жозефу Котину. Это он создал тяжёлый танк ИС-2, образец которого впоследствии был установлен в качестве монумента.

Чтобы снять 50-тонную машину, пришлось пригонять специальный кран из областного центра.

ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода Второй мировой войны. Его выпуск осуществлялся в 1943-1953. Отметим, что в ВС РФ "Иосиф Сталин" пробыл на вооружении до 1993 года.

Ранее "Страна" рассказывала, как и зачем снесли памятник Николаю Щорсу в Киеве.

Памятник этому командиру был, по признанию мэра Виталия Кличко, одним из красивейших в Европе. И для многих давно стал визитной карточкой города.

Также мы сообщали, что в столице Украины демонтировали памятник экипажу бронепоезда.

Памятник намеревались демонтировать ещё в 2016 году, но он был под охраной Минкульта.