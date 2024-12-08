Спецкран из Днепра. Появилось видео демонтажа танка-памятника "Иосиф Сталин" на въезде в Павлоград
В Павлограде Днепропетровской области демонтировали танк ИС-2 "Иосиф Сталин", что стоял на постаменте при въезде в город.
Видео соответствующих работ опубликовали местные телеграм-каналы.
Эта бронемашина была памятником в том числе уроженцу Павлограда – военному конструктору Жозефу Котину. Это он создал тяжёлый танк ИС-2, образец которого впоследствии был установлен в качестве монумента.
Чтобы снять 50-тонную машину, пришлось пригонять специальный кран из областного центра.
ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода Второй мировой войны. Его выпуск осуществлялся в 1943-1953. Отметим, что в ВС РФ "Иосиф Сталин" пробыл на вооружении до 1993 года.
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Памятник намеревались демонтировать ещё в 2016 году, но он был под охраной Минкульта.