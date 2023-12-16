В субботу, 16 декабря, в Киеве КП "Киевблагоустройство" демонтировали памятник героическому экипажу бронепоезда "Таращанец".

Об этом сообщает Департамент территориального контроля Киева.

Памятник открыли в 1974 году, он находился в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Дарницком районе столицы.

В дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.

Памятник должны были демонтировать в 2016 году, но он был под охранной Минкульта. Статус сняли в 2023 году.

Ранее сообщали, что в Киеве демонтировали памятник Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре столицы, перед этим также был снят охранный статус. В процессе демонтажа выяснилось, что копыта лошади невозможно достать из цемента. Поэтому копыта решили отпилить. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О.К. Антонова.

В ноябре в Киеве с обелиска на Галицкой площади начали демонтировать советскую звезду, установленного в честь 60-летия победы над Германией.

Напомним, 1 августа советский герб с монумента "Родина-Мать" полностью демонтировали. Последней с него сняли звезду. Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента будут храниться в Музее истории Украины во Второй мировой войне. Он также сказал, что работы по демонтажу советской символики на монументе будут завершены ко Дню независимости Украины.