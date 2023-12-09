В Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре столицы, перед этим был снят охранный статус

В процессе демонтажа выяснилось, что копыта лошади невозможно достать из цемента. Поэтому копыта решили отпилить.

Фото и видео памятника Щорса после демонтажа.

После демонтажа памятник Щорсу погрузили на грузовик, чтобы отвезти в Государственный музей авиации Украины им. О.К. Антонова, где он будет храниться.

В телеграм-каналах активно обсуждается версия, что сегодняшнее внезапное начало сноса памятника Щорсу в Киеве, напрямую связано со скандалом с закрытием вчера 6 станций метро. По данной версии таким образом мэр Киева Виталий Кличко стремится переключить внимание общественности с транспортного коллапса на снос памятника.

Также мэру напоминают, что за время его руководства городом с 2014 года не была открыта ни одна станция метро. Зато теперь он закрыл сразу шесть.

Особенно активно данную тему продвигают ресурсы, связанные с Офисом президента. Последний, видимо, решил использовать проблемы с метро для сильного, как минимум, медийного удара по Кличко, который в последнее время активно критикует президента Владимира Зеленского и его команду, в том числе и в зарубежных СМИ, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Это напоминает ситуацию со скандалом с закрытыми бомбоубежищами в начале лета, после которого прошли слухи о том, что Зеленский собирается уволить киевского мэра. Но тогда этого не случилось. По распространённой версии - из-за негативной реакции на такие планы Запада.