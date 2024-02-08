Во Львове переименовали еще две улицы в рамках декоммунизации.

Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Андрей Садовый.

Правда, переименования коснулись людей, который к коммунизму не имеют отношения: первопечатника XVI века Ивана Федорова и художника Ильи Репина, последние 13 лет проживший в Финляндии и умерший там в 1930 году. Их фамилии переделали: Репин стал Рипын (Ріпин), а Федоров - Федоровичем.

Ивана Фёдорова в России называют русским первопечатником, так как он родился в Московском царстве. Когда он жил в Речи Посполитой, то использовал в том числе фамилию "Федорович", правда, добавляя к ней прозвище "Москвитин". Умер первопечатник во Львове.

Илья Репин до недавних пор в мире был известен как один из самых знаменитых русских художников ХІХ-ХХ веков. Но поскольку он родился возле Чугуева, что располагался на территории тогдашней Харьковской губернии Российской империи, то сейчас Украина настаивает на том, что Репин не русский, а украинский художник.

Что же до его фамилии, то неизвестно, чтобы он подписывался как "Ріпин" - на всех его работах стоить подпись "Рѣпинъ", что читается как "Репин".

На сайте музея Репина в Чугуеве он обозначен по-украински как "Рєпін".

Год назад музей Метрополитен в Нью-Йорке признал, что художники Илья Репин и Иван Айвазовский являются украинцами.

Однако через месяц изменил мнение насчет Айвазовского и причислил знаменитого мариниста к армянским художникам.