Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подтвердил, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, то США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира.

"Государственный секретарь Марко Рубио поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы проинформировать его о мирном предложении, представленном вчера украинской делегации в Париже и российским чиновникам по телефону. Секретарь выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов на то, что это предложение будет принято и приведет к прочному и прочному миру в Украине. Секретарь подчеркнул, что, хотя наша нация стремится помочь положить конец войне, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий по посредничеству в мире", – говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем Госдепа Тэмми Брюс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине в случае, если одна из сторон начнет его саботировать.

Также известно, что у Трампа предложили поделить Украину на зоны влияния, как Германию после Второй мировой. Карта