Украина и США подписали меморандум об ископаемых, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня сделали шаг к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам. Впереди финализация текста соглашения и его подписание", - написала Свириденко в Фейсбуке.

Напомним, что Дональд Трамп ждёт подписание соглашения в следующий четверг. То есть, сейчас подписали не соглашение (сделку) по недрам, а "декларацию о намерениях" ее подписать.

Судя по всему, нынешний меморандум - примерно тот же довольно абстрактный документ, который хотели утвердить во время визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Но подписание сорвалось из-за скандала в Овальном кабинете.

Правда, возникает вопрос, зачем сейчас было подписывать меморандум о намерениях, если само соглашение должно быть подписано, как заявил Трамп, в следующий четверг?

То ли, чтоб сделать некую позитивную новость сегодня на фоне переговоров в Париже. То ли с подписанием самого соглашения не все так просто, а потому сейчас и решили подписать хоть какой-то документ, чтоб показать, что "дело движется".