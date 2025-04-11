В новую версию сделки о недрах между США и Украиной так и не включили упоминания о гарантиях безопасности для Киева.

Об этом пишет газета The New York Times.

Издание сообщает, что украинская делегация посетила США для очередного раунда технических переговоров о минеральной сделке. Украинскую делегацию возглавил заместитель министра экономики Тарас Качка, отвечающий за торговлю, в ее состав также вошли представители министерств экономики и юстиции.

NYT сообщает, что новый проект повторяет все жесткие условия, которые Вашингтон выдвигал ранее:

Украина должна возместить США миллиарды, которые она получила в виде военной и финансовой помощи за время войны;

Украина должна отдавать половину прибыли от разработки природных ресурсов в фонд, контролируемый США;

США требуют забирать всю прибыль из фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь во время войны плюс 4% годовых;

фонд получает приоритетное право на разработку месторождений полезных ископаемых и инвестиции в инфраструктурные проекты в Украине.

Позавчера народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак сообщил, что Украина отвергла новую редакцию соглашения о ресурсах, предложенную американской стороной.

Между тем Украина уже начала тратить бюджетные миллионы на еще не заключенное соглашение о недрах.