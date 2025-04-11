Новый вариант сделки о ресурсах не содержит гарантий безопасности для Украины - NYT
В новую версию сделки о недрах между США и Украиной так и не включили упоминания о гарантиях безопасности для Киева.
Об этом пишет газета The New York Times.
Издание сообщает, что украинская делегация посетила США для очередного раунда технических переговоров о минеральной сделке. Украинскую делегацию возглавил заместитель министра экономики Тарас Качка, отвечающий за торговлю, в ее состав также вошли представители министерств экономики и юстиции.
NYT сообщает, что новый проект повторяет все жесткие условия, которые Вашингтон выдвигал ранее:
- Украина должна возместить США миллиарды, которые она получила в виде военной и финансовой помощи за время войны;
- Украина должна отдавать половину прибыли от разработки природных ресурсов в фонд, контролируемый США;
- США требуют забирать всю прибыль из фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь во время войны плюс 4% годовых;
- фонд получает приоритетное право на разработку месторождений полезных ископаемых и инвестиции в инфраструктурные проекты в Украине.
Позавчера народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак сообщил, что Украина отвергла новую редакцию соглашения о ресурсах, предложенную американской стороной.
Между тем Украина уже начала тратить бюджетные миллионы на еще не заключенное соглашение о недрах.