Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам предложил США украинские недра в обмен на военную помощь.

Об этом он рассказал в интервью на канале CNBC.

Так госсекретарь ответил на вопрос журналиста, справедливо ли Трамп пытается получить украинские ресурсы.

"Это была одна из частей плана победы, который Зеленский принес в последние 6 месяцев нашей администрации", - заявил Блинкен.

Также экс-госсекретарь возмутился правкам в соглашении, которые предлагает команда президента Дональда Трампа, назвав это "рэкетом".

"Но то, что мы увидели в предложенном соглашении, - это, я считаю, просто рэкет, без защиты: мы хотим все это, но на самом деле не собираемся ничего делать в плане защиты Украины от России", - отметил он.

Напомним, что США пошли дальше и стали требовать доходы не только от недр, но и инфраструктуры, а получить их хотят не за будущую помощь, а уже оказанную.

Война в Украине идет 1143-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.