Кабинет министров выделил 113 миллионов гривен на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения с США о полезных ископаемых.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 316 от 8 апреля.

Как понятно из документа, Министерству экономики выделили 59 миллионов гривен, а Министерству юстиции — 54 миллиона гривен.

"С целью защиты национальных интересов Украины и формирования позиции Украины с учетом специфики законодательства Соединенных Штатов Америки и Украины при подготовке согласованной позиции Украины относительно процесса переговоров с американской стороной для заключения соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления выделить 113 005 тысяч гривен из резервного фонда государственного бюджета на осуществление мероприятий, связанных с предоставлением консультационных услуг для подготовки проекта указанного соглашения", — говорится в распоряжении Каюмина.

Министерствам экономики и юстиции, которые получили эти средства, поручено найти опытных консультантов до 15 апреля.

Ранее Владимир Зеленский уже сообщал, что для переговоров с США об украинских ресурсах привлекут юридическую компанию. При этом первый раунд переговоров в Вашингтоне состоится до 15 апреля - в ближайшую пятницу.

Зачем президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому жесткую сделку и каковы будут ее последствия, мы анализировали в отдельном материале.