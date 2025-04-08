Представители Украины и США обсудят сделку о недрах в Вашингтоне 11-12 апреля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, украинскую делегацию возглавят заместители министров экономики и юстиции.

У сторон пройдут технические консультации. При этом Украина наняла международную юридическую фирму для консультирования по поводу переговоров, так как желает добиться лучших условий сделки. В частности, Киев отказывается признавать оказанную при экс-президенте США Джо Байдене помощь как долг.

"Киев балансирует на грани, воздерживаясь от какой-либо жесткой публичной критики Вашингтона или Трампа, одновременно пытаясь сохранить слабеющую поддержку США в своей продолжающейся борьбе против вторжения России", - пишет издание.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США по поводу соглашения о контроле над добывающей инфраструктурой будет представлять некая специальная юридическая компания.

Зачем президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому жесткую сделку и каковы будут последствия ее заключения, мы анализировали в отдельном материале.