Президент Украины Владимир Зеленский скандалом в Белом доме сорвал "самую простую вещь в мире" – заключение соглашения о недрах в первоначальном варианте.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессант в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире", – сказал Бессант.

Министр добавил, что украинский президент до этого сам пообещал заключить соглашение, и к его приезду в Белом доме было подготовлено всё для подписания документа.

В этом же интервью американский чиновник назвал украинского лидера "водевилистом", которому не хватает хороших советчиков.

Напомним, договор, подписание которого было сорвано публичной ссорой между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, являлся рамочным и ни к чему серьезному Киев не обязывающим.

Как мы сообщали, теперь США составили гораздо более жёсткий проект договора, который по сути передает под американский контроль всю добычу ресурсов в Украине.

При этом Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если Киев не согласится утвердить это соглашение.