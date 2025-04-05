Китайская компания ByteDance Ltd. отклонила сделку о продаже своей соцсети TikTok американским представителям после того, как президент США Дональд Трамп ввёл пошлины против остальных стран мира.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на сведения от человека, знакомого с ситуацией.

Так, американский лидер был в шаге от заключения соглашения с владельцем TikTok, что избавило бы популярную соцсеть от запрета на территории Соединённых Штатов. По словам источника Bloomberg, после нескольких месяцев переговоров чиновники США были близки к подписанию договора в среду. Однако сделка оказалась сорвана в виду того, что Китай отозвал своё первичное одобрение сделки после объявления о новых пошлинах Вашингтона на этой неделе.

Предложение Трампа предусматривало сокращение долевой собственности ByteDance ниже 20%, чтобы соответствовать закону США, требующему от пекинской компании передать часть активов TikTok американцам для продолжения легальной работы в стране.

При этом вчера Дональд Трамп заявил о продлении на 75 дней работы TikTok в США для того, чтобы довести до конца сделку о покупке его активов. Позицию Китая он при этом не упомянул.

Ранее Пекин призвал Вашингтон немедленно отменить свои пошлины, а Германия собирается объединиться с другими странами для контрмер.