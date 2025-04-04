Китайская соцсеть-видеохостинг TikTok получила возможность ещё 75 дней быть доступной на территории США.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth.

"Моя администрация очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса. Сделка требует больше работы, чтобы гарантировать все необходиме одобрения, поэтому я подписываю указ, чтобы сохранить работу TikTok еще на 75 дней", – написал республиканец.

"Мы надеемся продолжить добросовестное сотрудничество с КНР, которая, как я понимаю, не очень довольная нашими взаимными тарифами (необходимыми для справедливой и сбалансированной торговли между Китаем и США!). Это доказывает, что тарифы являются самым мощным экономическим инструментом и очень важны для нашей национальной безопасности! Мы не хотим, чтобы TikTok ушёл в тень. Мы с нетерпением ждём сотрудничества с TikTok и Китаем для заключения сделки", – добавил Трамп.

Напомним, ранее американский президент установил крайний срок для продажи китайской соцсети на 5 апреля.

До этого соцсеть TikTok заблокировали на территории США.