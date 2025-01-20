В соцсети TikTok появился опасный челлендж: детей учат делать взрывные устройства.

Об этом предупреждает полиция Харьковской области.

"Последствия таких "экспериментов" катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках, а в некоторых случаях - длительное лечение", - говорится в публикации полиции.

В частности, во Львовской области трое детей 10, 11 и 15 лет попали в больницу с глубокими химическими ожогами лица, рассказали в горсовете. Дети пытались изготовить самодельную петарду по инструкции из TikTok.

Также появилось видео, как в Днепре дети бросают такую взрывчатку в мобильное укрытие. Сообщается, что ее делают из средства для очистки труб "Крот".

Полиция призвала родителей и детей быть внимательными и не рисковать здоровьем ради популярности в соцсетях. Детям правоохранители порекомендовали не повторять опасные действия, которые выкладывают другие пользователи в соцсетях, отказываться на предложения друзей принять участие в таких челленджах и немедленно рассказать об этом взрослым.

Родителям следует контролировать, какие видео и челленжи просматривают их дети в интернете, а также объяснять детям, что лайки в соцсетях не стоят их здоровья и жизни.

Ранее мы рассказывали, что у 12-летнего подростка из США после повтора опасного челленджа из соцсети TikTok наступила смерть мозга.

Также в TikTok гулял еще один смертельный челлендж, участников которого призывали выпить 40 таблеток и посмотреть, что будет.