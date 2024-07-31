В Чехии 24-летний украинский тик-токер выпал из окна в прямом эфире, выполняя челлендж. Об этом сообщает местный портал iDNES.

Суть челленджа в том, чтобы повиснуть на руках из окна квартиры. Парень упал с высоты пятого этажа в пражском районе Глоубетин.

Однако он упал на кусты перед подъездом и выжил. Его госпитализировали с многочисленными травмами, сообщили в скорой.

В полиции говорят, что блогер был пьян.

Ранее появилось видео, как в Одессе подросток повис на руках на балконе 24 этажа. Местные паблики писали, что таким образом они с другом записывали видео для ТикТока.

Также мы писали, что в начале июля в центре Киева 25-летний мужчина погиб после падения с пешеходно-велосипедного "стеклянного" моста через Владимирский спуск. По данным СМИ, мужчина совершил суицид.

А в мае в столице девушка прыгнула с балкона многоэтажки, чтобы покончить жизнь самоубийством, и при этом убила прохожую.

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