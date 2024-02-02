Упал на авто. Появилось видео, как во Львове 21-летний парень прыгнул с балкона 15 этажа и выжил
Во Львове 21-летний молодой человек прыгнул с балкона 15 этажа, но упал на машину и выжил.
Видео падения парня и момент его приземления на припаркованное возле дома авто публикуют местные телеграм-каналы.
По данным пабликов, молодой человек выпрыгнул с балкона из-за депрессии.
Ранее мы рассказывали, как в декабре в Кировоградской области студентка-первокурсница Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко выбросилась из окна общежития и разбилась насмерть. Причиной самоубийства стала ссора с молодым человеком.
А весной в Одессе местные жители обнаружили тела 34-летней женщины и ее двухлетней дочери на Французском бульваре возле многоэтажного жилого дома. Женщина выпрыгнула вместе с ребенком с балкона своей съемной квартиры, расположенной на 16-м этаже. Трагедию квалифицировали как несчастный случай.
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