В Днепре 29-летняя женщина прыгнула с балкона на 12 этаже с пятилетним ребенком на руках
В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с ребенком на руках.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
По данным пабликов, 16 ноября около 18 вечера местная жительница с пятилетним ребенком на руках выпрыгнула с балкона на 12 этаже многоэтажного дома.
На балконе обнаружен табурет, который, вероятно, женщина поставила, чтобы перелезть ограждение.
В результате падения женщина погибла от полученных травм. Малыша с помощью лестницы спустили с козырька подъезда и госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. На месте продолжаются следственные действия.
Ранее мы рассказывали, что недавно в Киеве 12-летняя девочка упала с 22 этажа, от полученных травм она скончалась на месте.
А в прошлом году в Киеве полицейские спасли женщину, которая хотела прыгнуть с 12 этажа вместе с ребенком.
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