В Киеве сообщают об одном подростковом самоубийстве. 12-летняя девочка упала с 22 этажа, от полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Сегодня, 15 октября, в 12:00 в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено тело ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки. После установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители предоставят правовую квалификацию.

На прошлой неделе в Киеве на Троещине две 17-летние девушки спрыгнули с крыши недостроенного ЖК. СМИ пишут, что подростки вели при этом прямой эфир.

Ранее двое подростков в Киеве спрыгнули с балкона, транслируя это в прямом эфире.

Позже выяснилось, что подростки, которые взявшись за руки выпрыгнули с балкона, употребляли наркотики. До совершения суицида, они создали телеграм-канал, который назвали "Ходячие мертвецы". За 30 минут до совершения самоубийства они опубликовали в нем несколько десятков видео, на которых рассказывают, как настраиваться на суицид.