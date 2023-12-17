В Кировоградской области студентка-первокурсница Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко выбросилась из окна общежития и разбилась насмерть. Причиной самоубийства стала ссора с молодым человеком.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в общежитии университета.

"Около 23:00 девушка выпрыгнула из окна девятого этажа. По словам ее соседей, перед совершением суицида девушка употребляла алкогольные напитки. Также ранее она уже предпринимала попытки самоубийства, об этом свидетельствовали многочисленные шрамы от порезов на ее руках", - рассказал источник "Страны".

Весной мы сообщали, что в Одессе местные жители обнаружили тела 34-летней женщины и ее двухлетней дочери на Французском бульваре возле многоэтажного жилого дома. Женщина выпрыгнула вместе с ребенком с балкона своей съемной квартиры, расположенной на 16-м этаже.

А в прошлом году в Каменском Днепропетровской области прокурор выбросилась из окна через неделю после увольнения.