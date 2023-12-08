Вчера в Украине за сутки несовершеннолетними было совершено пять попыток самоубийства.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"В Голосеевском районе Киева пятнадцатилетняя девушка выпрыгнула из окна на 11-м этаже, девочка выжила, она госпитализирована. В Днепровском и Оболонском районах столицы и в городе Луцке девушки - одна шестнадцати и две четырнадцати лет - приняли медицинские препараты. А в городе Калуше Ивано-Франковской области пятнадцатилетняя девушка порезала запястье левой руки", - сообщил источник.

Он также добавил, что все подростки выжили, им оказана медицинская помощь.

Напомним, осенью СМИ писали о подростковых суицидах. Так, в октябре в Киеве двое подростков транслировали в прямом эфире свою смерть. Они выпрыгнули с балкона, взявшись за руки.

Позже выяснилось, что самоубийство молодые люди совершили в элитном доме, где они арендовали квартиру. Сами они родом из города Березань Киевской области и были воспитанниками детского дома семейного типа.

А в ноябре в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области 12-летняя девочка прыгнула с балкона 5-го этажа.