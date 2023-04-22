Индийская пара покончила жизнь самоубийством, используя механизм, похожий на гильотину. В полиции подозревают, что супруги обезглавили себя в жертвенном ритуале.

Об этом сообщает CBS News.

Суицид случился на прошлой неделе, приблизительно между вечером прошлой субботы и днем минувшего воскресенья.

Полиция заявила, что 38–летний Хемубхай Маквана и его 35–летняя жена Хансабен умерли от обезглавливания после использования самодельного лезвия на своей ферме в западном штате Гуджарат.

"Пара сначала подготовила огненный алтарь, прежде чем положить свои головы под механизм, похожий на гильотину, удерживаемый веревкой. Как только они выпустили веревку, на них упало железное лезвие, отрубив им головы, которые покатились в огонь", - цитируют индийские СМИ Индраджитсинха Джадеджа, младшего инспектора полиции.

Огонь считается священным в индуизме и играет важную роль в нескольких ритуалах поклонения. Супруги, по–видимому, разработали устройство с таким расчетом, чтобы их отрубленные головы закатывались в огненный алтарь, завершив ритуал жертвоприношения.

Полиция, которая заявила, что обнаружила предсмертную записку, адресованную членам семьи, начала расследование. У пары остались двое детей и родители.

Члены семьи самоубийц рассказали полиции, что в течение последнего года пара каждый день молилась в хижине.

Ритуальные человеческие жертвоприношения давно известны в Индии. Согласно официальным данным, в период с 2014 по 2021 год было зарегистрировано более 100 таких случаев. Но почти все известные человеческие жертвоприношения связаны с тем, что люди убивают других, чтобы угодить богам, а не себя.

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