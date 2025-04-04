Министр финансов США Скотт Бессант назвал президента Украины Владимира Зеленского "артистом", который "не получает хороших советов".

Заявление чиновника Белого дома прозвучало в ходе его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Бессанта, Зеленский был артистом, "своего рода водевилистом", который попал в сложные времена.

"Поднялся на ноги, проявил героизм и, как мне кажется, застрял. Я думаю, что некоторые из государственных служащих вокруг него и в правительстве очень хороши. Полагаю, что некоторые из тех, кто его окружает, не идеальны", – сказал Бессент.

Напомним, в Financial Times писали, что "у Бессанта дрожали руки", когда Зеленский кричал на министра финансов США в ходе его визита в Киев.

По данным журналистов, американский министр требовал от главы Украины немедленно подписать соглашение об участии США в контроле над добывающей инфраструктурой, но украинский президент отказался, анонсировав продолжение обсуждений.

Ранее генерал США Кит Келлог назвал Зеленского "отважным лидером нации".

"Широкие и положительные дискуссии с Зеленским, боевым и отважным лидером нации в состоянии войны, и их талантливой командой по национальной безопасности", – описал свой визит в Украину спецпредставитель президента США.