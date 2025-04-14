Представители Украина в Вашингтоне передали американской стороне свое встречное предложение, касающееся соглашению о недрах.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

При этом чиновница не уточнила, как на предложение отреагировали американцы.

"Это не финальный раунд, очевидно. Я рассчитываю на то, что после этих консультаций продолжатся переговоры до тех пор, пока мы не достигнем согласия. Украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения", - рассказала Стефанишина.

На днях СМИ писали, что атмосфера на начавшихся в Вашингтоне украино-американских переговорах о ресурсной сделке крайне антагонистичная. По мнению близких к обсуждению сделки источников, перспективы прорыва и компромиссов выглядят призрачными.

Ранее мы подробнее разбирал, как соглашение о недрах повлияет на войну в Украине и судьбу Владимира Зеленского.