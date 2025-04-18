Госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении о том, что Вашингтон может остановить мирные переговоры об Украине, высказывал позицию Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров о мирном соглашении для Украины.

Источник рассказал телеканалу, что Трамп "не имеет безграничного терпения к тем, кто тянет время и играет в игры".

CNN добавляет, что Рубио передавал фрустрацию (эмоциональное состояние, которое испытывает человек, когда не может чего-то получить) президента США из-за того, что процесс мирного урегулирования не продвигается так, как он ожидал.

Телеканал отмечает, что разочарование Трампа относится как к Владимиру Путину, так и к Владимиру Зеленскому.

Напомним, Рубио сказал, что США готовы продолжать мирные переговоры еще "несколько дней", а затем "пойдут дальше" и сфокусируются на какой-то другой проблеме. Что означает заявление Рубио о вероятном выходе США из конфликта, мы анализировали в отдельном материале.

Мы также разбирали, какие варианты действий есть сейчас у Украины.