Американский лидер Дональд Трамп сделал новое публичное заявление в отношении президента Украины лидера Владимира Зеленского.

Соответствующий фрагмент краткого интервью главы США прессе распространился в политических телеграм-каналах.

"Если ты умный, ты не ввязываешься в войны... Я бы не сказал, что он проделал самую лучшую работу. Я не большой его фанат", – сказал Трамп.

В то же время президент США заявил, что не считает Зеленского ответственным за войну в Украине.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в начале войны с Россией.

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