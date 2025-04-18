США готовы продолжать мирные переговоры еще "несколько дней", а затем "пойдут дальше" и сфокусируются на какой-то другой проблеме.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Если наши усилия по остановке войны в Украине провалятся в течение нескольких дней, мы сообщим президенту Трампа, что переговоры - это больше не жизнеспособный вариант. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы пойдем дальше", - заявил госсекретарь.

Он сказал, что США 3 года поддерживали Украину, но теперь "достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других вещах", "у США есть много других приоритетов во всем мире". Также США "пока не готовы публично обсуждать" вопрос гарантий безопасности Украины.

"Нам нужно очень быстро определить - и я говорю о вопросе нескольких дней - возможно ли это осуществить в течение следующих нескольких недель. Если да - мы участвуем. Если нет - тогда у нас есть и другие приоритеты.

Думаю, это можно исправить и урегулировать так, чтобы устроило всех. У нас есть более серьёзные вызовы, и нам нужно понять, возможно ли это решить в краткосрочной перспективе.

Могу сказать одно: у этой войны нет военного решения. Ни одна из сторон не обладает стратегическими возможностями, чтобы быстро закончить эту войну.

Есть и другие аспекты. Я всегда напоминаю, что часть санкций против России - это европейские санкции, которые мы не можем снять, даже если это будет частью какого-либо соглашения. Поэтому Европа в любом случае должна будет участвовать.

Со стороны США мы уже три года, потратив миллиарды долларов, поддерживаем Украину. Но сейчас мы подошли к моменту, когда у нас есть и другие направления, на которых нужно сосредоточиться. Мы готовы участвовать в этом процессе", - заявил Рубио.

Напомним, вчера в Париже состоялись переговоры США, Украины и Европы, после чего Рубио позвонил главе МИД РФ Лаврову. Подробнее о результатах этих переговоров мы писали в отдельном материале.