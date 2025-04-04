Некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемы" для Кремля, но вступление в НАТО является "совершенно невозможным".

Об этом заявил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев в интервью FOX News.

Он не уточняя, какие гарантии Москва считает допустимыми.

"Некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", - заявил Дмитриев.

Напомним, Дмитриев сейчас находится в Вашингтоне, где ведет переговоры с администрацией Трампа. Он уже заявил, что на этих встречах был достигнут "значимый прогресс" по договоренности о прекращении огня.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Москве писал, что Путин хочет продолжать переговоры с президентом США, чтобы добиться "приемлемого соглашения" - но готов и продолжать воевать, если переговоры провалятся. По их данным, Путин "понимает, что Трамп представляет собой его лучший шанс положить конец войне, и хочет продолжить дипломатию".

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