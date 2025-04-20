Во время перемирия россияне под белым флагом с красным крестом забирают с поля боя тела погибших солдат армии РФ.

Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

Во время прекращения огня российские военные также проводят разминирование, подвозят на передовую продукты с водой и обустраивают позиции.

При этом минобороны РФ утверждает, что ВСУ нарушали пасхальное перемирие: с 18.00 вчерашнего дня 444 раза обстреляли позиции ВС РФ, осуществили 900 ударов БПЛА, «"предприняли попытки атак на позиции ВС РФ" в районах Сухой Балки и Богатыря в Донецкой области, а также ударили 48 дронами по территории РФ и по Крыму.

При этом МО РФ заявляет, что "российские войска перемирие неукоснительно соблюдают".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обвинил российские войска в несоблюдении перемирия.

Война в Украине идет 1152-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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