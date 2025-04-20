Российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники. С начала сегодняшних суток было 5 штурмовых действий российской армии и 59 обстрелов.

"Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально", - написал президент.

Также Зеленский заявил, что украинское предложение продлить режим прекращения огня на 30 дней остается в силе.

"Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе", - заявил президент.

Телеграм-канал Воздушных сил примерно с 22 часов перестал сообщать о воздушных тревогах.

Также, в отличие от всех предыдущих ночей, ВСУ не сообщали о движениях "Шахедов", пусках КАБов или ракет.

Российское минобороны до настоящего момента также ничего не сообщало об атаках дронов по своей территории.

Ранее СМИ писали, что украинские войска получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия россиянами.

Война в Украине идет 1152-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.