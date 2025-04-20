Хроники пасхального перемирия, которое объявил Владимир Путин и, фактически, поддержал Владимир Зеленский.

1. С обеих сторон идут обвинения в нарушении перемирия. В том числе и синхронные. Например, после заявления главы Херсонской ОВА об ударах россиян по правому берегу Днепра с аналогичным заявлением выступил назначенный россиянами "губернатор" Херсонской области Сальдо.

2. Зеленский подтвердил, что на ряде направлений стало тише. Но, по его словам, в Курской и Белгородской областях перемирие не работает.

3. Часть военных и пабликов Украины и РФ сообщают, что обстрелы продолжаются, обвиняя в них друг друга. Но многие пишут, что интенсивность огня значительно снизилась.

4. Опрошенные "Страной" украинские военные сказали, что во многих случаях режим прекращения огня они поддерживают даже без приказа свыше. "Если русские не стреляют, то и нам зачем стрелять? У нас и без того дел много - воспользоваться режимом тишины, чтоб запасы доставить, раненных с передка эвакуировать, ротацию провести. Никто не знает, когда в следующий раз такое ещё будет. Нужно воспользоваться ситуацией. Правда, есть опасение, что также думают и россияне, подтягивая к передовой подкрепление. Но проблемы будем решать по мере поступления. Сейчас главное - провести ротацию, пополнить запасы, эвакуировать раненных. А с остальным потом разберёмся", - сказал "Стране" один из украинских офицеров.