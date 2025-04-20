Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что российские войска нарушают режим прекращения огня по линии фронта.

Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале украинского президента.

Зеленский пишет, что, помимо ударов из тяжёлых видов вооружения, бойцы ВСУ попали в засаду в Донецкой области.

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это сделали, будут уничтожены", – пишет президент.

В целом сообщается о 46-ти штурмах РФ за период пасхального перемирия.

При этом Зеленский повторил свой призыв заключить перемирие на 30 дней и заявил, что ответа Кремля на предложение до сих пор не последовало.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский уже обвинял Россию в нарушении перемирия.

Будет ли продлено перемирие, мы анализировали в отдельном материале.

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Накануне глава РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит режим тишины, при условии, что россияне будет его соблюдать. В СМИ появилась информация, что ВСУ получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия неприятелем.

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