Сегодня было уже 26 российских штурмовых действий. Зеленский обвинил РФ в нарушении пасхального перемирия
Несмотря на пасхальное перемирие начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение РФ дронов-камикадзе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Наиболее активные действия российская армия в это утро проводит на Покровском и Северском направлениях. В этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения", - заявил он.
Президент отметил, что начиная с 00:00 и до 12:00 за сутки произошло уже 26 российских штурмовых действий.
"Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - добавил Зеленский.
Ранее Зеленский сообщил, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.
Военный паблик Deep State сообщает, что во время прекращения огня российские военные также проводят разминирование, подвозят на передовую продукты с водой и обустраивают позиции.
Что означают все эти события и будет ли перемирие продлено мы анализировали в отдельном материале.