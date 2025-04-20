Несмотря на пасхальное перемирие начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение РФ дронов-камикадзе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Наиболее активные действия российская армия в это утро проводит на Покровском и Северском направлениях. В этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения", - заявил он.

Президент отметил, что начиная с 00:00 и до 12:00 за сутки произошло уже 26 российских штурмовых действий.

"Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.

Военный паблик Deep State сообщает, что во время прекращения огня российские военные также проводят разминирование, подвозят на передовую продукты с водой и обустраивают позиции.

Что означают все эти события и будет ли перемирие продлено мы анализировали в отдельном материале.