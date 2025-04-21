Министерство обороны РФ подтвердило окончание пасхального перемирия.

Об этом представитель ведомства заявил журналистам.

"С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - сказали в министерстве.

Также там отметили, что ВСУ в целом придерживались перемирия.

"Интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ в дневное время в период пасхального перемирия была существенно снижена", - сообщило Минобороны РФ.

Однако при этом во время перемирия россияне зафиксировали 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны украинской стороны.

Напомним, перемирие началось 9 апреля в 18:00 и действовало до полуночи понедельника, 21 апреля.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью возобновились удары с воздуха по Украине. РФ запустила по Украине 96 "Шахедов" и три ракеты. Сбить удалось 42 "Шахеда", еще 47 "не достигли целей".

В России заявили, что при атаке поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов и беспилотников в 74 районах.

Вчера в Кремле говорили, что Владимир Путин не давал команды продлевать временное прекращения огня по случаю Пасхи.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что Украина готова придерживаться перемирия и после Пасхи.