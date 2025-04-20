Президент Украины Владимир Зеленский предложил России новый формат перемирия - с запретом на удары дальнобойными дронами и ракетами.

Соответствующая публикация появилась на странице украинского президента в Фейсбуке.

Он отметил, что в Украине сегодня не было воздушных тревог, хотя на земле, по его словам, армия РФ проводила атаки и обстрелы.

"Тем не менее, сегодня не было ни одной воздушной тревоги. Это тот формат тишины, который уже достигнут и который проще всего продлить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления", – написал президент Украины.

Напомним, перед этим Зеленский предлагал установить тридцатидневный режим тишины сразу после Пасхи. Теперь это предлагаемые обязательства сократились до моратория на удары по гражданским объектам.

Ранее Владимир Зеленский обвинил РФ в нарушении пасхального перемирия с применением тяжёлых видов вооружения и в атаке на украинских военных из засады под Торецком.

"Страна" разбиралась, что значат сигналы от Путина и Зеленского и о чём говорит пасхальное перемирие.