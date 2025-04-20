Сегодня утром, несмотря на объявленное Россией пасхальное перемирие, в районе Константиновки Донецкой области российские FPV-дроны атаковали эвакуационное авто гуманитарной миссии, в результате чего ранены люди.

Об этом рассказал "Суспильному" руководитель гуманитарной миссии "Проліска" Евгений Ткачев.

Это была эвакуация мирных жителей из Зари Ильиновской громады двух пожилых людей и двух семей. Они передвигались на своих машинах за волонтерским автомобилем.

"Сначала по нам отработал осколочный дрон, хотя мы его увидели и услышали. Я вышел из машины, показал, что я в голубом, брендированный эмблемами гуманитарной миссии "Проліска", машина гражданская, но он "жахнул" рядом с машиной и машина вышла из строя". Через несколько минут после этого прилетел дрон из РПГ (ручной противотанковый гранатомет), сделал над нами два или три круга, который видел, что гражданский автомобиль, мы гражданские, и атаковал уже по людям, которых я вывозил, которые лежали на обочине дороги", - рассказал волонтер.

Он отметил, что прячась с людьми в кустах, они видели, как третий дрон "добил машину", а в небе летал "четвертый". В итоге за ними приехал капеллан, который вывез их другим автомобилем.

"У дедушки сердечный приступ, у женщины осколочное ранение в ногу, и у меня тоже одно в ногу", - рассказал Ткачев.

Раненых людей вывезли в больницу.

"Они охотились за нами, понимаете, это ведь не то что случайная артиллерия куда-то. Авто с гуманитарными наклейками, мы стояли рядом с машиной в штатском. Он каждый прыщик на моем носу видел. Целенаправленная атака и затем добивание машины. Это какая-то казнь скажем так, ну это как расстрел пленных. Так целенаправленно, на Пасху, на объявленное перемирие, среди бела дня", - отметил волонтер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за сутки, несмотря на перемирие, зафиксировано 26 российских штурмовых действий.

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