Мария Захарова. Фото: из открытых источников

Москва обвинила Киев в нарушении перемирия и ударах из ракетных установок HIMARS.

Об этом написала спикер МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале, комментируя призыв Госдепартамента США придерживаться прекращения огня и после Пасхи.

Спикер дала понять, что продление перемирия под вопросом из-за нарушений со стороны Украины, которая, по словам Захаровой, продолжала обстрелы.

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Напомним, сначала президент Владимир Зеленский предложил России продлить перемирие после Пасхи, затем сузил это предложение до моратория на удары по гражданской инфраструктуре.

"Это тот формат тишины, который уже достигнут и который проще всего продлить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский обвинил РФ в нарушении пасхального перемирия ударами из тяжёлых вооружений и внезапным нападением на украинских военных под Торецком.

При этом президент повторил свой призыв заключить перемирие на 30 дней и отметил, что ответа Кремля на это предложение до сих пор не последовало.

Перед этим в Кремле заявили, что Путин не давал указаний о продлении пасхального перемирия.

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