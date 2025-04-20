Москва обвинила Киев в нарушении перемирия и ударах из ракетных установок HIMARS.

Об этом написала спикер МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале, комментируя призыв Госдепартамента США придерживаться прекращения огня и после Пасхи.

Спикер дала понять, что продление перемирия под вопросом из-за нарушений со стороны Украины, которая, по словам Захаровой, продолжала обстрелы.

Напомним, сначала президент Владимир Зеленский предложил России продлить перемирие после Пасхи, затем сузил это предложение до моратория на удары по гражданской инфраструктуре.

"Это тот формат тишины, который уже достигнут и который проще всего продлить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский обвинил РФ в нарушении пасхального перемирия ударами из тяжёлых вооружений и внезапным нападением на украинских военных под Торецком.

При этом президент повторил свой призыв заключить перемирие на 30 дней и отметил, что ответа Кремля на это предложение до сих пор не последовало.

Перед этим в Кремле заявили, что Путин не давал указаний о продлении пасхального перемирия.